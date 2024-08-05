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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da otomobilde 299 sikke ele geçirildi - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da otomobilde 299 sikke ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 299 sikke bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 20:19 Güncelleme: 05.08.2024 - 20:19
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        Otomobilde 299 sikke ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Gazlıgöl beldesinde durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, 299 sikke ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü F.T.Ç, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, sikkeler Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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