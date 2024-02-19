Afyonkarahisar'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu biri ağır 14 kişi yaralandı
M.Y idaresindeki sera işçilerini taşıyan minibüs, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda S.B yönetimindeki TIR'la çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve 8 kişi Sandıklı Devlet Hastanesine, 3 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, durumu ağır olan bir kişi de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.