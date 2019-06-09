Afyonkarahisar'daki deprem korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak belirlediği deprem, saat 08.45´te meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Kası süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Ağzıkara köyü, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER - 9 HAZİRAN

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.06.09 09:50:48 38.4988 30.5052 5.4 -.- 1.5 -.- AYDIN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.06.09 09:29:24 38.5473 30.4648 5.0 -.- 1.2 -.- AKYUVA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) REVIZE01 (2019.06.09 09:29:24) 2019.06.09 09:15:20 38.5082 30.6865 16.2 -.- 1.2 -.- PASACIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.06.09 09:01:25 38.4718 30.6147 6.8 -.- 1.6 -.- ANAYURT-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.06.09 09:00:42 38.3885 30.5913 12.9 -.- 1.6 -.- KULAK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.06.09 08:52:27 38.5355 30.5652 7.5 -.- 1.8 -.- SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.06.09 08:45:18 38.5687 30.5657 5.7 -.- 3.1 3.2 AGZIKARA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.06.09 06:14:07 39.9488 39.5707 2.5 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel 2019.06.09 06:12:48 39.3337 27.7247 7.3 -.- 1.8 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA) İlksel 2019.06.09 06:04:48 36.9563 27.6817 5.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.06.09 05:26:49 41.7768 23.7028 10.0 -.- 3.2 -.- BULGARISTAN İlksel 2019.06.09 04:54:00 37.8203 37.7053 3.9 -.- 1.9 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel 2019.06.09 03:48:22 35.1655 27.0038 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.06.09 03:38:04 37.7552 36.3410 11.8 -.- 1.3 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.06.09 02:39:53 39.5690 26.4052 15.7 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.06.09 02:12:29 34.4308 26.6543 86.7 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel