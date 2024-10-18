Afyonkarahisar'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
E.Ç. (31) idaresindeki otomobil, Akören beldesi yakınlarındaki kavşakta bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobildeki M.E. (56) yaşamını yitirdi, sürücü ile beraberindeki A.Ç. (63), G.E. (61) ile S.E. (47) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan G.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından M.E'nin cansız bedeni bir hastanenin morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.