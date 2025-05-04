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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        Afyonkarahisar Sandıklı'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 07:00 Güncelleme: 04.05.2025 - 07:00
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        Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre; Yolkonak köyünde yaşayan Ü.A. (68) ile S.A. (38), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan M.S.U'yla (43) tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A., tabancayla M.S.U'yu vurup öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, şüpheliler Ü.A. ile S.A'yı gözaltına aldı. M.S.U'nun cesedi ise Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #afyonkarahisar
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        #Sandıklı
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