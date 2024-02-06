Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı
Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
A.D, (25) idaresindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Sadıkbey kavşağında Ş.İ'nin (27) kullandığı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kazaya kavşaktaki A.Y'nin idaresindeki hafif ticari araç ile Y.D'nin (40) yönetiminde plakalı otomobil de karıştı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada, sürücüler Ş.İ, A.D. ile Y.D. ve araçlardaki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.