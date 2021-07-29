Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, yaptığı yazılı açıklamada, başvurularının ardından Afyon manda yoğurdunun coğrafi işaretle tescillenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Serteser, "Odamız, Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Afyon mermeri ve Afyon kaymağının ardından Afyon manda yoğurduyla coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 5'e yükseltmiştir. İnşallah başvuru aşamasında olan Afyon keçesinin de coğrafi işaret tescilini alacağız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden Antep içli köftesi ve Antep börek çorbası geçtiğimiz gün coğrafi işaret belgesiyle tescillenmişti. Gaziantep coğrafi işaretlemede 63 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürünle Türkiye'deki liderliğini korumuştu.