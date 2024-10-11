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Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında feci bir kaza meydana geldi. Elinden bilgilere göre, Gaziantep'e gittiği belirtilen yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

50 METRE YÜKSEKTEN YUVARLANDI İHA'da yer alan habere göre otobüs ardından yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı.

21 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 21 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.