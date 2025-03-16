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        Haberler Gündem Afrin’de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

        Afrin’de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

        Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yaparken kalp krizi geçiren Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 21:47 Güncelleme: 16.03.2025 - 21:47
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        Afyonkarahisar Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu İsmet Aktaş, gece uyurken kalp krizi geçirdi. Askeri ambulansla Urfa Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaşanan acı olayla ilgili bilgi veren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Askerimizin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Dinar merkezden son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aktaş’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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