Afrin'de hain saldırı! 3 sivil hayatını kaybetti

Afrin kent merkezinde, bugün saat 15.30 sıralarında park halindeki araç patlatılarak saldırı düzenlendi. Patlama ile ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldığı açıklamada "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.