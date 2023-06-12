Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni Mısır takımı El Ahli kazandı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nde Mısır takımı El Ahli şampiyon oldu

Giriş: 12.06.2023 - 00:58 | Güncelleme: ABONE OL
Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni Mısır takımı El Ahli kazandı
AA

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nde Fas temsilcisi Wydad Casablanca ekibiyle rövanş maçında 1-1 berabere kalan Mısır'ın El Ahli takımı, şampiyon oldu.

Fas'ın Kazablanka şehrindeki V. Muhammed Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi ekip Wydad Casablanca, Yahya Attiat-Allah El Idrissi'nin 27. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip, 78. dakikada Muhammed Abdelmonem ile beraberliği yakaladı.

Mısır'daki ilk maçı 2-1 kazanan El Ahli, kupayı kazanan taraf oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Jesus ayrıldığını açıkladı!
Jesus ayrıldığını açıkladı!
İbrahim Yıldız: Jesus'a kupalı veda!
İbrahim Yıldız: Jesus'a kupalı veda!
Adana Demirspor'da Avrupa sevinci
Adana Demirspor'da Avrupa sevinci
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Elektrik akımına kapılan işçi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.