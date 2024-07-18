Afra Saraçoğlu'nda New Yorkta maskeli pozlar
New York'a giden Afra Saraçoğlu, sokakta maskeyle dolaştı. Oyuncu, o anları "Uyumak yok" notuyla yayımladı
- 1
Yaz başında İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu, bu sefer New York'a gitti.
- 2
Tatilinden kesitleri sosyal medya üzerinden takipçieriyle de paylaşan Saraçoğlu, New York sokaklarında maske ile dolaştı.
- 3
Beyaz uzun bir eteğin üzerine aynı renkte bir bluz giyen 26 yaşındaki oyuncu, maskesiyle poz verdi.
-
- 4
Afra Saraçoğlu, paylaşımına 'Sleep No More' yazarak, maskeli ünlü tiyatro oyununa gönderme yaptı.
Fotoğraflar: Instagram