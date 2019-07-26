Afili Aşk'ın 7. bölümünde kıskançlık rüzgarları esiyor! Ayşe'nin değişen giyim tarzı ofiste dikkat çekmeye başlarken, Kerem cephesinde kıskançlık rüzgarları esiyor. Kerem'in arkadaşlarından biri ofise geliyor ve burada Ayşe ile karşılaşıyor.

Ayşe'den çok etkilenen arkadaşı bu heyecanını Kerem'le paylaşıyor. Kerem ise arkadaşını bu kadar etkileyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. Tam da bu sırada yanlarından Ayşe geçiyor ve durum netleşiyor... Kerem, Ayşe'nin çevresi tarafından ilgi gördüğünü görünce içten içe kıskanmaya başlıyor.

Afilli Aşk 8. bölümüyle 31 Temmuz Çarşamba günü Kanal D ekranlarında olacak. İşte Afilli Aşk'ın 8. bölüm fragmanı: