Afili Aşk 7. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen 6. bölümünün ardından merak ediliyor. Afili Aşk'ta Ayşe, Ceyda'nın evine girerken çalan alarmın ardından güvenliğe yakalandı. Peki Ayşe şimdi ne yapacak? Kerem, Ceyda'nın eve gitmesini ve Ayşe'yi görmesini engelleyebilecek mi? Afili Aşk 6. son bölüm özeti ve 7. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

AFİLİ AŞK 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz fragmanı yayınlamadı. Afili Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

AFİLİ AŞK 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceyda’nın aldığı kayıtlar Ayşe ve Kerem’i dönülmez bir çıkmazın içine sokar. Ayşe ve Kerem bu kez çok ciddi bir sorunla karşı karşıyadır.

İpleri ele geçiren Ceyda, ikiliyi elinde oynatmaya başlar. Ceyda yetmez gibi Sabri de Ayşe’nin başına bela olur.

Ayşe ve Kerem her yönden sıkışmış durumdadır. Durum öyle bir hal alır ki evlilik oyunu çökmeye başlar. Kerem ve Ayşe’nin oyunu ortaya çıkacak mıdır?