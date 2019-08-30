Afili Aşk dizisinin Kerem'i Çağlar Ertuğrul kimdir?

Kerem kızların göz bebeği olsa da babasının işe yaramaz oğludur. Muhsin gelecekte işleri Kerem’e bırakacak olmaktan çok korkar çünkü ona göre Kerem’in tek işi karı kız ile para harcamaktır; ama gerçekler böyle değildir Kerem yenilikçi ve sanatçı ruh ile Yiğiter markasına yeni bir stil getirmiş kötü giden işleri bir anda çok iyi bir yere getirmiştir ama babası bunu hiç görmemiştir.