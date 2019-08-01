Afili Aşk fragman videosu Kerem ve Ayşe’nin bu kez aynı reklam filminde oynayacaklarını gösterdi. Şirketin reklam filmi teklifiyle gelmesinin ardından ikilinin yakınlaşması ise dizinin takipçilerini ekrana kilitleyecek. İşte Afili Aşk dizisinin 9. Bölümünde meydana gelecek olaylar... Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk, yeni bölümüyle 7 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!

İşte Afili Aşk 9. bölüm fragmanı:

AFİLİ AŞK 8. BÖLÜM ÖZETİ

Gittikçe yakınlaşan Ayşe ve Kerem, beklemedikleri bir teklifle karşılaşıyor! Şirketin çekeceği reklam filminde önce Kerem'in oynaması kararlaştırılıyor ardından partneri olarak Ayşe'nin de oynamasına karar veriliyor! İkili ilk olarak bu duruma şaşırsa da çekimler sırasında birbirlerine ayak uyduruyor. Sadece bir reklam filmi olarak görünen bu olay Kerem ve Ayşe'nin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak mı?