04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afili Aşk'ın bu akşam ekranlara gelecek 25. bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında romantik anlar yaşanmaya devam ediyor... Ayşe, Kerem için özel bir akşam sürprizi yapıyor. Kerem, bu sürpriz karşısında hem çok şaşırıyor hem de ne yapacağını bilemiyor. Ayşe, ona yapacağı sürpriz hakkında ise hiç bir ipucu vermiyor. Sadece Kerem'in çok istediği bir şey olduğunu söylüyor. Peki Ayşe'nin bu özel sürprizi ne? Kerem neyle karşılaşacak?
AFİLİ AŞK 25. BÖLÜM FRAGMANLARI
Kerem, gözlerini Ayşe'den alamıyor!
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Yelda ve Ceyda'nın iş birliği bu defa sekteye uğruyor. Özel bir davet için hazırlanan Kerem, gecenin sonunda Ceyda ile vals yapacağını öğrenir. Bu planın ise annesinin başının altından çıktığını anlayınca tepkisini ortaya koyar. Bu olanları öğrenen Ayşe de duruma kayıtsız kalamaz ve Kerem'e o gecede eşlik etmek için özenle hazırlanır. Tam geceyi terk etmek üzereyken Ayşe'yi gören Kerem gözlerine inanamaz. Ayşe'nin güzelliği Kerem'i büyüler!
Kerem, Muhsin'in karanlık geçmişiyle yüzleşmekte zorlanır. Ne yapacağını bilemeyen Kerem, öğrendiği acı gerçeği kendi içinde mi tutacak yoksa Ayşe'yi kaybetme pahasına anlatacak mıdır?
Ayşe ise her şeye rağmen Yelda’ya kendini sevdirme derdindedir. Bunu fark eden Yelda, titizlikle bir plan hazırlar. Bu planın farkında olmayan Ayşe, kendini adeta külkedisi masalının içinde bulur. Yakışıklı prens Kerem ve iyi kalpli külkedisi Ayşe herkese ve her şeye rağmen sonsuza dek mutlu yaşayacakları bir dünya hayal ederken hiç beklemedikleri şekilde tuzağa düşerler. Peki Ayşe bu tuzağı bozup prensine yetişebilecek midir?
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