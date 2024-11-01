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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Afife' kapalı gişe devam ediyor

        'Afife' kapalı gişe devam ediyor

        Demet Evgar'ın Afife Jale'yi canlandırdığı, Serdar Biliş'in yönetmenliğini üstlendiği yeni tiyatro sezonunun en beğenilen oyunlarından 'Afife'nin tüm oyunları kapalı gişe sahneleniyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 00:00 Güncelleme: 01.11.2024 - 00:09
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        Demet Evgar'lı 'Afife' kapalı gişe
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        Kuşaklar boyunca tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş Afife Jale’nin unutulmaz yaşam hikayesi, dev bir prodüksiyon ve etkileyici oyuncu performanslarıyla ‘Afife’ oyunuyla sahnede hayat bulmaya devam ediyor. Proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgar’ın beraber yaptığı ‘Afife’nin yeni oyun tarihleri açıklandı. Kia’nın ana sponsorluğunda tüm sezon boyunca Zorlu PSM’de kapalı gişe sahnelenmeye devam eden oyun, 4-5-13-14 Kasım ve 2-3-16 Aralık tarihlerinde yeniden seyircilerin karşısında olacak.

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        Kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına yasak koyan düzene başkaldırının çağdaş bir yorumu olan ‘Afife’ oyuncuların performanslarıyla göz doldururken sahne tasarımı ve metniyle ilk oyundan itibaren övgüleri topluyor. Selin Cankı Ceylan’ın kaleme aldığı ve Demet Evgar’ın Afife’ye hayat verdiği oyunun kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Ekremcan Arslandağve Atılgan Gümüş gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.

        Afife Tiyatro ve Zorlu PSM’nin yapımını üstlendiği, Tuluğ Tırpan’ın müziklerini bestelediği oyunun sahne ve kostüm tasarımını Gamze Kuş yaparken, ışık tasarımında da Cem Yılmazer’in imzası bulunuyor. Oyunun biletleri Passo.com.tr'de satışta...

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        #Afife
        #Zorlu PSM
        #demet evgar
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