Afganistan'da can kaybı 20'ye yükseldi

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Afganistan’ın güneyindeki Kandahar kentinde bir bankanın önünde yerel saatle 08.30’da çok sayıda kişinin maaşlarını almak için beklediği sırada düzenlenen intihar saldırısında can kaybı arttı. Adı açıklanmayan bir kaynak, "Mirwais Hastanesi'ne bu sabahtan bu yana patlamada ölen 20 kişi getirildi" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban yetkilileri, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.