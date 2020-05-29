Afganistan Hac ve Evkaf Bakan Yardımcısı Muzaffari'ye bombalı saldırı: 1 ölü

AA

Hac ve Evkaf Bakanlığı Sözcüsü Fazıl Muhammed Hüseyni, basına yaptığı açıklamada, Kapisa vilayetinin Kohistanat ilçesinde Hac ve Evkaf Bakan Yardımcısı Muzaffari'nin makam aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Muzaffari'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak bir akrabasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Hüseyni, Bakan Yardımcısı'nın 3 akrabasının da yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.