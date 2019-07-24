Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesiyle ilgili savaş yorumları için açıklama istedi.

Gani'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Pakistan Başbakanı İmran Khan ile yaptığı görüşmede diplomatik yollarla ve kanallarla yaptığı Afganistan yorumlarıyla ilgili açıklama yapılmasını istiyor" ifadeleri yer aldı.

Trump, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile dün Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Afgan ihtilafına hızlı bir son vermesini sağlayacak ancak ülkeyi yeryüzünden silecek planları olduğu da dahil pek çok tartışmalı açıklamada bulunmuştu. Trump, "Afganistan'da savaşmıyoruz, orada polis gibiyiz. Polis olmak istemiyoruz. Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum. Afganistan'la ilgili, savaşı kazanmakla ilgili planlarım var. Pakistan bize bu konuda yardımcı olacak. 19 yıldır bu ülkedeyiz, bu gerçekten komik bir durum." şeklinde konuşmuştu.

Trump ayrıca Pakistan'ın, ABD'nin kendisini Afganistan'dan çıkarmasına yardım edebileceğini ve Washington ile İslamabad arasındaki ilişkide büyük potansiyel olduğunu söyledi. Trump'ın açıklamaları Afganistan'da öfkeye yol açmıştı.