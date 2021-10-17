Afganistan'daki son Yahudi Simantov, İstanbul'da

AA

Afganistan'daki son Yahudi olarak bilinen Zebulun Simantov, Türkiye'nin vize vermesinin ardından tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

Alınan bilgiye göre, Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde doğan ve başkent Kabil'de ikamet eden 62 yaşındaki Simantov, ülkesinden bir süre önce tahliye edilmişti.

Simantov, Türkiye'nin vize vermesi, Dışişleri Bakanlığının girişimleri ve yardımları sonucunda, Pakistan'ın başkenti İslamabad'tan hareket eden tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

İstanbul Aşkenaz Hahamı Mendy Chitrik ile bazı yakınları tarafından karşılanan Simantov, özel araçla buradan ayrıldı.

Simantov'un 90 günlük vizesinin bulunduğu ve bir süre İstanbul'da kalacağı öğrenildi.

EYLÜL AYINDA AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

9 Eylül 2021'de İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, Simantov'un, günler önce ülkeden tahliye edildiği belirtildi.

Simantov'un yanı sıra çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 30 Afgan'ın, otobüsle adı açıklanmayan bir komşu ülkeye götürüldüğü ifade edilmişti. Haberde Simantov'un İsrail yerine ABD'ye yerleşmesinin beklendiği aktarılmıştı.