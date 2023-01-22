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Afganistan'da "şüpheli" salgın alarmı: 21 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Badahşan eyaletinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği şüpheli salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 22.01.2023 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL
Afganistan'da
"Şüpheli" salgın alarmı: Afganistan'da 21 kişi öldü
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AA

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.

Badahşan yerel yetkilileri, Vahan ilçesine bağlı Pamir bölgesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği "şüpheli" bir salgının yayıldığını duyurdu.

Son iki haftada salgına yakalanan 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı, bölgeye sağlık ekiplerinin Tacikistan üzerinden ulaştığını kaydetti.

Badahşan'ın Çin, Pakistan ve Tacikistan sınırında bulunan Pamir bölgesinde Afganistan vatandaşı Kırgızlar yaşıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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