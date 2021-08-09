Afganistan'da son 72 saatte 27 çocuk öldürüldü

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, ülkenin Kandahar, Host ve Paktiya vilayetlerinde son 72 saat içinde 27 çocuğun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu süre içinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 136 çocuğun da yaralandığı kaydedildi.

Afganistan'da çocuklara yönelik şiddetin hızla artmasının endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, çocuklara yönelik şiddetin bir cinayet olduğu, bu durumun kaygı verici olduğu aktarıldı.

Açıklamada, çatışmaların arttığı takdirde çocukların ilerleme haklarının tehlikeye gireceği ve geleceklerinin tehdit altında olacağı bildirildi.

Öte yandan, ülkenin birçok vilayetinde yaklaşık iki haftadır Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

ABD'nin Afganistan'daki askerî güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban örgütü, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükûmet güçlerinden aldı.

Afgan hükûmeti, 34 vilayet merkezinden 28'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkûmları serbest bırakmak oluyor.