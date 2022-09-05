Afganistan'da Rusya Büyükelçiliği'ne saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği önünde intihar saldırısı düzenlendi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Taliban yetkilileri, binaya yaklaşan saldırgana ateş açtı, patlama bu sırada yaşandı.

RIA'nın aktardığına göre, saldırıda bir Rus diplomat yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırıda 2 Rus vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Patlamada hayatını kaybeden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.