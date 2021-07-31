Afganistan'da iki ayrı trafik kazası

Lagman Valiliği Sözcüsü Esedullah Devletzey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lagman'ın Kargai ilçesinde 2 ayrı trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

Devletzey, sürücülerin dikkatsizliği yüzünden meydana gelen kazalarda toplam 20 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını kaydetti.