Gani bu sözlerle ülkeyi terk etmiş!

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 15 Ağustos'ta ülkeyi terk ederek Tacikistan'a gittiği ifade edilmişti.
Eski Afgan milletvekili Elay Ershad basına verdiği demeçte, Gani'nin ülkeden ayrıldığı gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Savunma Bakanlığında bir toplantıya katılacağını söyleyerek helikopterle ayrıldığını öne sürdü.
"ÜLKESİNİ VE HALKINI GERİDE BIRAKTI"
Ülkesini terk eden Gani’yi "cesaretsiz" olarak nitelendiren Ershad, Gani’nin daha sonra ülkeyi terk ettiğinin ortaya çıktığını açıkladı. Ershad, "Çok kızgınım, bunu açıklayacak kelime yok" ifadelerini kullanarak, "Ülkesini ve halkını geride bıraktı. Neden bu adama güvenip ona oy verdim bilmiyorum" dedi.
Ershad, "Keşke geri dönse. Keşke gözlerine bakıp ona 'Ben bir kadındım ve burada kaldım' desem" ifadelerini kullanarak, "Kan dökülmesini önlemek isteseydi, altı ay önce bırakabilirdi" dedi.
GANİ'NİN YARDIMCISI KENDİSİNİ AFGANİSTAN'IN GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI İLAN ETTİ
Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan anayasasına göre, cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçışında, istifasında veya ölümünde cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek, “Şu anda ülkemdeyim ve meşru geçici cumhurbaşkanı benim. Desteklerini ve fikir birliğini sağlamak için tüm liderlere ulaşıyorum” dedi.
TACİKİSTAN GANİ'NİN ÜLKEYE GELMEDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ
Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.
Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi.
Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.
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