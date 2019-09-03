03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afet çantasının önemi, nasıl hazırlanması gerektiği ve içinde bulunması gereken malzemelere odaklanan kampanya ile ilgili detaylara www.afad.gov.tr ve www.hazirol.gov.tr adreslerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca afetlerle ilgili en güncel bilgiler için AFAD sosyal medya hesapları takip edilebiliyor.
AFAD'ın bilgilendirmesinde şu ifadeler yer alıyor:
AFET ÇANTASI NEDEN ÖNEMLİ?
Afet ve acil durumlarda, altın saatler olarak ifade edilen, olaydan sonraki ilk 72 saat, afetzedelerin yaşamlarını sürdürebilmesi için oldukça kritik bir öneme sahiptir. Afet ve Acil Durum Çantası, bu süreçte ailenin tüm acil ihtiyaçlarını ve daha sonra ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Düzenli kullanılan ilaçlar, su, yiyecek gibi malzemeler, afet sonrası süreçte kişilerin hayatlarına sağlıklı bir biçimde devam etmesinde büyük rol oynamaktadır. Ayrıca kimlikler, tapu ve benzeri değerli evrakların birer kopyası, bir miktar nakit para afetlerin olumsuz etkilerini tüm ailenin daha kolay atlatmasına yardımcı olacaktır.
AFET VE ACİL DURUM ÇANTASI'NDA NELER YER ALMALI?
Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçların temin edilebileceği yerlere ulaşılamayabilir. Küçük yaralanmalar varsa kişinin bunları kendisinin gidermesi gerekebilir. Bu tip durumlar için Afet ve Acil Durum Çantasının içinde olması gerekenlerin doğru belirlenip, çantanın kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması çok önemlidir. Çantada bulunması tavsiye edilen malzemeler aşağıda yer almaktadır. Ancak herkes kendi ihtiyaçları doğrultusunda çantasını özelleştirebilir.
AFET ÇANTASI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR
Her aile ortak bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlayabileceği gibi, her bir birey için ayrı çantalar da hazırlayabilir. Özellikle çocuklu ailelerde, çocukların çanta hazırlama süreçlerine dâhil edilmesi, küçük yaşta afet bilinci kazandırılmasına katkı sağlayacaktır.
Afet ve Acil Durum Çantası sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve araçlarda da bulundurulmalıdır. Ayrıca okullar ve sınıflarda da öğretmen eşliğinde Afet ve Acil Durum Çantası hazırlanması ve kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması da afetlere hazır toplum olma yolunda atılacak önemli bir adımdır.
Bunun yanında, yaşlı ve engelli bireyler ile evcil hayvanların özel ihtiyaçlarının da çantaya eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bozulma ihtimali olan malzemeler için çantanın 6 ayda bir gözden geçirilmesi de büyük önem arz etmektedir.
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