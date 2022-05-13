13 MAYIS AFARA KONUKLARI KİMLER?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afara programı beşinci bölümü ile ekrana geliyor. Afara 5. bölüm konukları belli oldu. Afara'nın bu haftaki konukları Onur Buldu ve Melek Mosso olarak açıklandı.