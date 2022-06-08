Son dakika deprem mi oldu? Sorusu gündemde yer alıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırılıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte 8 Haziran Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler haritası...

8 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

8 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.08 13:36:03 38.6678 31.0978 20.5 -.- 1.8 -.- BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.06.08 13:34:34 35.8172 30.8480 18.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.08 13:19:42 36.9695 35.5315 24.3 -.- 2.2 -.- HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) İlksel

2022.06.08 12:56:56 39.7600 27.9318 5.1 -.- 1.6 -.- IBIRLER-(BALIKESIR) İlksel

2022.06.08 12:56:08 39.7968 27.9845 6.9 -.- 1.8 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2022.06.08 12:54:57 39.8805 27.9495 11.7 -.- 1.9 -.- CANACIK-(BALIKESIR) İlksel

2022.06.08 12:50:51 39.8387 28.0013 23.9 -.- 1.2 -.- ODALIDAM-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2022.06.08 12:36:07 37.0442 29.0467 2.0 -.- 2.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.06.08 12:07:50 34.7828 23.3347 17.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.08 12:04:07 37.2142 27.8107 0.0 -.- 1.2 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.06.08 12:02:59 37.1663 27.9203 0.0 -.- 0.9 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.06.08 12:01:44 40.1235 33.2892 5.3 -.- 1.5 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel

2022.06.08 11:00:52 39.9703 27.0627 9.1 -.- 0.9 -.- KARAKOCA-CAN (CANAKKALE) İlksel

2022.06.08 10:51:18 37.2198 28.4567 1.1 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-(MUGLA) İlksel

2022.06.08 10:37:10 38.5802 31.5660 6.1 -.- 2.1 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2022.06.08 10:31:32 35.4777 25.3640 15.5 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.08 10:06:20 39.5915 35.3915 12.6 -.- 1.9 -.- SOYLEMEZ-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel

2022.06.08 09:19:44 39.4878 25.7328 9.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.08 09:02:03 37.8158 27.3432 4.8 -.- 2.1 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.06.08 08:18:31 40.3072 41.0805 17.4 -.- 1.9 -.- BASKENT-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel

2022.06.08 06:31:48 39.4673 25.7490 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.08 06:12:23 39.8498 27.9617 7.5 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel

2022.06.08 05:38:28 39.4837 25.7250 6.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.08 05:09:49 39.4878 25.8035 13.9 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.08 05:08:39 39.4632 25.7258 13.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.08 05:08:11 39.4185 25.6673 12.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.08 05:07:11 39.4808 25.7510 4.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.08 05:04:07 39.4872 25.7493 6.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.08 05:01:04 38.2432 33.5128 27.3 -.- 1.4 -.- SULTANHANI-(AKSARAY) İlksel

2022.06.08 04:57:16 39.4858 25.7510 7.2 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.08 04:25:30 39.6763 26.0975 3.7 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.08 03:27:18 34.3880 31.3693 20.7 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel

2022.06.08 03:05:34 36.7155 28.0505 8.8 -.- 1.3 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.06.08 02:40:43 38.1538 42.8663 2.5 -.- 2.2 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2022.06.08 00:38:18 35.7250 29.6260 28.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.08 00:36:39 39.8178 27.9385 10.4 -.- 1.5 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2022.06.08 00:30:34 38.3190 28.6715 1.7 -.- 1.7 -.- BAGLICA-SARIGOL (MANISA) İlksel