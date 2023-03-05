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AFAD'da deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede 28 gündür devam eden çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı

Giriş: 05.03.2023 - 23:06 | Güncelleme: ABONE OL
AFAD'da deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı
AFAD'da koordinasyon toplantısı
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DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile bazı bakan yardımcıları katıldı. Toplantıda, 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalar ve mevcut duruma ilişkin bilgilerin yer aldığı sunum eşliğinde, bakanlıkların ve ilgili kurumların verdikleri hizmet ve destekler ele alındı.

Depremden etkilenen bölgede tahliye, barınma, çadır ve konteyner kent, beslenme, enerji, haberleşme ve iletişim, ulaştırma ve altyapı konularının değerlendirildiği toplantıda, depremzedeler için sağlanan ödenek ve destekler, konutların hasar durumu, içme suyu arz durumu üzerinde duruldu. Toplantıda, şehirlerin yeniden inşa ve ihyasına yönelik yürütülecek faaliyetler, depremden etkilenen organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin en kısa sürede yeniden hizmete başlaması için yapılması gerekenler görüşüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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