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        Haberler Gündem AFAD CANLI İZLE | Deprem konutları kura sonuçları sorgulama: Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları isim listesi

        Deprem konutları kura çekilişi canlı yayını izle: Deprem konutları kura sonuçları isim listesi sorgulama

        Deprem konutları kura çekilişi canlı yayını AFAD Youtube kanalı üzerinden yayınlanıyor. Toplam 30 bin 723 Deprem konutları projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta 8 bin 303 konut hak sahibini buluyor. İşte 2+1 ve 3+1 evlerin Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları canlı izle ekranı ve isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:10
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        • 1

          Büyük deprem felaketinin ardından ilk etapta geçtiğimiz aylarda 46 bin konut teslim edildi. İnşaatı tamamlanan ikinci etap konutlar için kura çekimi başladı. Yapımı tamamlanan deprem konutları için kura çekimi 19 Mart itibarıyla gerçekleştiriliyor. Peki, deprem konutları kura sonuçları ve isim listesi nasıl sorgulanır? İşte, Kahramanmaraş deprem konutları kura çekilişi canlı yayını hakkında bilgiler...

        • 2

          DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

          Yapımı tamamlanan AFAD hak sahipliği kura çekilişi, 19 Mart yani bugün gerçekleştiriliyor. Deprem konutları kurası saat 14.00 itibarıyla başladı.

          AFAD hak sahipliği kura çekimi AFAD’ın sosyal medya hesapları ve YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi ayırca X (Twitter) sosyal medya hesabı aracılığıyla twitter.com/ ADADBaskanlik adresinden canlı yayında takip edebiliyor.

          KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Deprem konutları kura sonuçları isim listesi, yapılacak kura çekilişi sonrasında belli olacak. Kura sonuçları ve hak sahipleri isim listesi E-Devlet hak sahipliği ekranından görüntülenebiliyor.

          DEPREM KONUTLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          30 BİN 723 KONUTUN İL İL DAĞILIMI

          Kahramanmaraş’ta 8303

          Hatay 3614

          Adıyaman 5418

          Gaziantep 4012

          Malatya 1700

          Osmaniye 1596

          Şanlıurfa 1132

          Elazığ 838

          Adana 727

          Kilis 391

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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