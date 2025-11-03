AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, şartları ne?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde 1.250 sözleşmeli arama ve kurtarma personeli istihdam edeceğini duyurdu. Adaylar, yakın zamanda e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvuru şartları ve illere göre kontenjan dağılımı, AFAD'ın yayımladığı ilanda detaylı şekilde yer aldı. İşte detaylar...
AFAD, yeni personel alımı için düğmeye bastı. Türkiye genelinde 1.250 sözleşmeli arama ve kurtarma personeli alınacak. Başvurular, kasım ayı içerisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Peki, AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak? AFAD personel alımı şartları ne? Detaylar haberimizde...
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE?
AFAD sözleşmeli personel alımı başvuruları 5–11 Kasım 2025 tarihleri arasında yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Adaylar, başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan kişilerle ilgili talepler dikkate alınmayacak. Başvurunun eksiksiz, hatasız ve ilana uygun şekilde tamamlanmasından adayların kendisi sorumlu olacak.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve kamu haklarından mahrum bulunmamaları gerekmektedir. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak şarttır. Ayrıca adayların 30 yaşını aşmamış olmaları, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve belirlenen boy-kilo oranına uygun olmaları gerekmektedir.
Adayların fiziksel ve ruhsal açıdan göreve engellerinin bulunmaması, her türlü coğrafi ve iklim koşulunda görev yapmaya uygun olmaları da şartlar arasında yer almaktadır. Her aday yalnızca tek bir il ve tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilir.
SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
AFAD personel alımı başvuru sonuçları, Başkanlığın resmi internet sitesi (www.afad.gov.tr) üzerinden duyurulacak ve adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.