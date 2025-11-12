Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AFAD 1250 personel alımı başvuru süresi sona eriyor! 2025 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        AFAD personel alımı başvuru süresi sona eriyor! 2025 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1250 personel alımı başvuruları sona eriyor. Henüz başvurusunu tamamlamayanlar verilen süre içinde başvurusunu tamamlayabilir. Kurum bünyesinde, toplamda 77 arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 arama ve kurtarma teknisyeni istihdam edecek. Peki, 2025 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, AFAD personel alımı başvuru tarihi ve detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 13:17 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AFAD personel alımı başvuruları devam ediyor. Toplamda 1250 AFAD sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular sonucunda, 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni, giriş sınavı (uygulama ve sözlü) ile göreve başlayacak.

        • 2

          AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1250 sözleşmeli personel alımı yapacak.

          Resmî Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda, AFAD personel alımı başvuruları 13 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

          Başvurular sonucunda, 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni, giriş sınavı (uygulama ve sözlü) ile göreve başlayacak.

          AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Kurum bünyesinde, toplamda 77 arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 arama ve kurtarma teknisyeni istihdam edecek.

          SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AFAD, personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

        • 3

          UYGULAMA SINAVI YERİ VE TARİHİ

          Uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

          Adaylar, uygulama sınavına katılacakları gün, saat ve sınav adresine ilişkin bilgileri Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

          Başkanlık gerekli görmesi halinde uygulama sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

          SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

          Sözlü sınav 4 - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

          Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün,saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

          Başkanlık gerekli görmesi halinde sözlü sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Habertürk Anasayfa