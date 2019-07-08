08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Af yasası ceza indirimi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 31 Mart seçimlerinden önce gündeme getirdiği af yasası vatandaşları umutlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Abdülhamit Gül'den de konuyla ilgili açıklama geldi. İşte genel af haberleri ile ilgili detaylar...
AF YASASI CEZA İNDİRİMİ ÇIKACAK MI?
MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Af son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Meclis’teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin, cezaevlerinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesine imkan sağlayabileceği konuşulanlar arasında.
BİR HAFTA BİLE OLSA YATACAK
Mevcut durumda 4 yılın altındaki cezalarda hiç hapis yatılmazken, cezalar her koşulda belirli bir miktar hapis yatacak şekilde düzenlenecek. Hapis cezası alan bir kişi, aldığı ceza oranında, en az bir hafta olmak üzere cezaevine girecek.
TUTUKLULUK SÜRESİ KISALACAK
Mevcut yasada alınan cezanın üçte ikisinin (2/3) yatılması durumunda şartlı tahliye koşullarından yararlanabiliyor. Bu oranın yarıya(1/2) düşürülmesi planlanıyor. Böylece cezaevinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesinin mümkün olabileceği hesaplanıyor.
CEZALARA KADEMELİ GEÇİŞ
Cezalara Kademeli olacak şekilde düzenleme yapılacak. Terör ve cinsel saldırı suçlarında herhangi bir indirim olmayacak. Ancak adam öldürme, uyuşturucu gibi suçlarda düzenlemeye gidilecek. Adam öldürme suçundan, daha önceden 10 sene yatıp çıkıyorken, mevcut durumda 24 yıl yattıktan sonra ancak şartlı tahliye görüşmelerine geçebiliyor. Burada kademe getirilmesi planlanıyor.
ADALAET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL'DEN AF AÇIKLAMASI
Hukuk fakültesi eğitimin kaliteli olması. Nitelikli hukukçu yetişirse çok adil kararlar çıkar. AİHM kararlarının, Anayasa Mahkemesi kriterlerin değerlendirilmeye tabi tutulması çok önemli. Genel itibarıyla eleştirinin, ifadenin suç olmadığı yönünde düzenlemelerimiz var. Düşünce özgürlüğünü özgürlük lehine yorumlama konusunda bir iradeyi ortaya koyuyoruz. İfade özgürlüğünden dolayı yapılan yargılama ve kararlarla ilgili farklı bir üsul ve gözle yapılması gerektiği bir düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Diyelim ki Yargıtay'da inceleme yapıldı, Yargıtay dosyayı bozdu. Suç yoktur dedi. Bu arada istinafta kesinleşen kişiler cezaevine girdi. Peki onların günahı ne? Burada bizim düşüncemiz, dosya Yargıtay'a gittiyse sonucu beklensin, o zaman infaz olsun dedik. Bu şekilde olan dosyaları elbette Meclis takdir edecektir diye düşünüyoruz.
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