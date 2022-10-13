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Haberler Futbol Avrupa Ligi CANLI YAYIN | AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi? FB maçı şifresiz canlı izle

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşıyor. Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek. Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek

13.10.2022 - 19:45 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI YAYIN | AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi? FB maçı şifresiz canlı izle

STAT: AEK Arena
HAKEM: Pawel Raczkowski
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen

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AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Oier Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Lincoln, Rossi, Joao Pedro

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK

Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek. Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.

250. RANDEVU

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 318 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 77 39 22 16 111 74
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6
TOPLAM 249 92 54 103 318 361

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