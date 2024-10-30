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        Haberler Spor Basketbol A.Efes, Almanya'da galibiyet peşinde - Basketbol Haberleri

        A.Efes, Almanya'da galibiyet peşinde

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Almanya'da Alba Berlin ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:59
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        A.Efes, Almanya'da galibiyet peşinde!
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        THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yarın Almanya'da Alba Berlin'e konuk olacak.

        Uber Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Ligde 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, son maçında iç sahada Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu.

        Alba Berlin ise 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunuyor.

        Tek galibiyetini 3. haftada sahasında LDLC Asvel karşısında 84-79'luk skorla elde eden Alba Berlin, ardından çıktığı 3 müsabakada Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Paris Basketball'a mağlup oldu.

        Anadolu Efes ile Alba Berlin arasında oynanan 18 maçta İstanbul ekibinin 16-2'lik üstünlüğü bulunuyor.

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