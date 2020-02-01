01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup için bir yorum da bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat'tan geldi.
Oğuzhan'ı Türkiye'de de bildiğini kaydeden deneyimli teknik direktör "Fenerbahçe'de çalışırken, Oğuzhan Özyakup rakibim olmuştu. Sinir bozucu bir oyunu vardı. Feyenoord'da da bunu yapmasını istedim. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak istiyor, normalde böyle bir oyuncuyu Feyenoord'da göremeyiz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Robin van Persie ile Oğuzhan arasında yaşanan gerginliğe de değinen Advocaat, "Evet, Oğuzhan'ı orada öldürmek bile istedim. Ancak olaylar esasında ondan sonra başladı. Koridorda ve soyunma odalarında devam etti" dedi. O durumun Oğuzhan'ın kazanma hırsından geldiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Oğuzhan ile Van Persie'nin durumu farklıydı. Zannediyorum ki iki yıl boyunca konuşmadılar" ifadelerini kullandı.
Oğuzhan da Van Persie'yle bir süredir konuşmadığını dile getirirken "Van Persie'yi aradım ve o olayla ilgili olarak özrümü diledim. Çok gençtim ve hatalıydım. Böyle derbilerde bazı şeyler çok çabuk değişiyor" dedi.
"ARSENAL'DE ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
Arsenal altyapısında yetişen Oğuzhan, Van Persie'nin önemine vurgu yaparken "Aynı pozisyonda oynamamamıza rağmen ondan çok şey öğrendim. O ve eşi bana çok yardımcı oldu. Robin benim için çok önemli birisi. Sadece futbolcu olarak değil insan olarak da hayatımda önemli bir yere sahip" ifadelerini kullandı.
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