Beşiktaş'a transfer olduktan sonra bakımı içi Şükrü Dudu'yu tercih eden ve ünlü berberle ile yakın dostluk kuran Adrino, Türkiye'ye veda ediyor.

Brezilyalı yıldız, İstanbul'dan ayrılmadan önce yine Dudu'nun koltuğuna oturdu ve tıraş oldu.

Şükrü Dudu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Adriano'ya teşekkür etti.