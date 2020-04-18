18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bundan 16 yıl kadar önce Adriano Leite Riberio, dünyanın en iyi oyuncularından biriydi. Patlayıcı gücü, aniden çıkardığı sert şutlar, iri fiziğine rağmen dar alan kabiliyeti gibi meziyetlerin kombinasyonuna sahipti ve rakiplere korku salıyordu!
İtalya futbolunun zirvede olduğu son dönemde ligin en iyi oyuncularından olan Brezilyalı, birçok otoriteye göre dünyanın en iyisi olabilecek yetenekteydi. PES 06'da şut gücü 99 olan Adriano'nun bu özelliğiyle ilgili olarak "Oyun şirketinin sahibinin en sevdiği oyuncu olduğu için" gibi rivayetler ortaya atılsa da oyundaki karakteri aslında oldukça gerçekçiydi.
Şu anda 38 yaşında olan Brezilyalı'nın üst düzeyde bir profesyonellik anlayışı olmadığı ortada. Şu sıralarda Rio de Janeiro'nun kalburüstü mahallelerinden biri olan Barra da Tijuca'daki evinde genelde ailesiyle vakit geçiriyor. Rio'nun kuzeyindeki favelada birlikte büyüdüğü arkadaşları da eksik olmuyor. Eski mahallesine gittiğinde ise çocuklara hamburger dağıtınca yüzünde gülücükler eksik olmuyor.
Yakın arkadaşları Adriano'nun futboldan hala kopmadığını, profesyonel düzeye geri dönmek istediğini söylese de Brezilyalı yıldızın kredisi, istediği düzeydeki kulüpler açısından bitmiş durumda. Eskisi gibi parti yapmayı bırakmış görünse de sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarda görünen göbeği, özlediği yeşil sahalara dönmesi önünde oldukça büyük bir engel...
Tüm bunlara rağmen Adriano bir dönem futbolun zirvesine öyle damga vurdu ki İtalyan medyası na 'L'Imperatore' yani 'İmparator' lakabını taktı. Bu lakap, futbolseverler tarafından da benimsendi. Hiç özenli davranmadığı saha dışı hayatına rağmen bir olay var ki onu Ronaldo'nun varisliğinden topa vurmakta bile zorlanan bir adama çevirdi...
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