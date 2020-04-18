Tüm bunlara rağmen Adriano bir dönem futbolun zirvesine öyle damga vurdu ki İtalyan medyası na 'L'Imperatore' yani 'İmparator' lakabını taktı. Bu lakap, futbolseverler tarafından da benimsendi. Hiç özenli davranmadığı saha dışı hayatına rağmen bir olay var ki onu Ronaldo'nun varisliğinden topa vurmakta bile zorlanan bir adama çevirdi...