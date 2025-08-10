Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Adriane Galisteu: İstanbul'a aşığım

        Adriane Galisteu: İstanbul'a aşığım

        Brezilyalı model Adriane Galisteu, tatil için Türkiye'yi tercih etti. İstanbul'un güzelliklerine hayran kalan Galisteu, duygularını; "Türkiye'ye aşığım" cümlesiyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 11:37 Güncelleme: 10.08.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aşığım"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Brezilyalı model Adriane Galisteu, tatil için ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

        Adriane Galisteu, eşi ve oğluyla birlikte boğaz manzaralı bir otelde konaklarken tekne turuyla Boğaziçi'ni gezdi.

        Adriane Galisteu, Tarihi Yarımada'daki camileri gezerken Kapalıçarşı'da alışveriş yaptı.

        Bir haftalık tatilinde unutulmaz anılar biriktirdiğini söyleyen Adriane Galisteu, İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını; "İstanbul çok güzel ve gizemli. Rüya gibi bir gezi yaptık. Tatilin bitmesini istemedim. Türkiye'ye aşığım" şeklinde dile getirdi.

        EFSANE PİLOTUN AŞKIYDI

        Formula 1 Dünya Şampiyonluğunu 1988, 1990 ve 1991 olmak üzere 3 kez kazanmış olan Brezilyalı Ayrton Senna, 1994'te San Marino Grand Prix'sinde geçirdiği trajik kazayla 34 yaşında hayatını kaybetmişti. Formula tarihine adını yazdıran ve vefatıyla tüm dünyada derin bir iz bırakan Senna'nın o dönem yanından ayrılmayan sevgilisi Adriane Galisteu'ydu.

        Adriane Galisteu, her yıl Ayrton Senna'yı ölüm yıldönümünde anıyor. Galisteu, Senna'ya olan duygularını son olarak; "Tüm övgüler senin içindi. Her zaman çok güçlü, hedefe odaklanan, sevgi dolu biriydi" diyerek özlemini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adriane Galisteu
        #istanbul
        #türkiye
        #ayasofya

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Alevlerin arasında kaldılar!
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Habertürk Anasayfa