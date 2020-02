Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981 yılında Brezilya’da Salvador, Bahia’da dünayaya geldi.



13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi. 1996’da yapılan Ford Supermodel of the World Contest’de ise 2. oldu.