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        Haberler Magazin Adriana Lima'dan estetik iddialarına yanıt: Yorgun bir annenin yüzü - Magazin haberleri

        Adriana Lima: Yorgun bir annenin yüzü

        'Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı'nın galasında boy gösteren ve yüzündeki değişimle dikkat çeken Adriana Lima'dan açıklama geldi. Makyajsız haliyle kamera karşısına geçen Lima, estetik söylentilerini reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 08:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:08
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        • 1

          'Açlık Oyunları'nın yeni filmi 'Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı'nın Los Angeles'taki galasına katılan Adriana Lima, hem tarzı hem de yüzündeki değişimle görenleri şaşırtmıştı.

          42 yaşındaki Adriana Lima'nın hayranları estetik operasyonlar geçirdiğini iddia etmişti. Lima'nın Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği gelen söylentiler arasındaydı.

        • 2

          "YORGUN BİR ANNENİN YÜZÜ"

          Adriana Lima'dan eleştirilere yanıt gecikmedi. Makyajsız ve doğal haliyle objektif karşısına geçen Lima, estetik iddialarını yalanladı. Ünlü model, konuyla alakalı, "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

        • 3

          TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ

          Ayrıca oğlu Cyan Lima Lemmers'ı dünyaya getirmesinden 4 ay sonra ilk kez podyuma çıkan Adriana Lima'nın o dönemki görüntüsü yine takipçilerini ikiye bölmüştü.

          Geçtiğimiz yıl aralık ayında podyumda yürüyen Lima hakkında bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kadının bedenine dair saçma söylemlere son verin" derken, bazıları ise, "Büyük beden model olmuş" yorumunda bulunmuştu.

        • 4

          VÜCUT ÖLÇÜLERİ

          2017'de Çin’in Şanghay kentinde gerçekleşen 'Victoria's Secret Fashion Show'da podyumda yürüyen 178 cm boyundaki Adriana Lima'nın kilosu 51, vücut ölçüleri ise 86-58-84'tü...

          Fotoğraflar: Backgrid USA, AP, Depo Photos, Instagram

        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi

        BURÇLAR

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