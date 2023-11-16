"YORGUN BİR ANNENİN YÜZÜ"

Adriana Lima'dan eleştirilere yanıt gecikmedi. Makyajsız ve doğal haliyle objektif karşısına geçen Lima, estetik iddialarını yalanladı. Ünlü model, konuyla alakalı, "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.