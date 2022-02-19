MÜJDEYİ 'TIKTOK'TAN DUYURDU

"Victoria's Secret" podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, mutlu haberi Tiktok hesabından açıkladı.

Videoda üzerinde beyaz bir bornoz olan Adriana Lima, makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya gösteriyor. Testte ise "hamile" kelimesi görülüyor.