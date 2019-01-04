Farklı adreste olup adres değişikliği işlemini yapmayan vatandaşlar, yaşadıkları yerde oy kullanamayacak ve erken seçimde oy kullanma hakkını kaybedecek. 31 Mart yerel seçimler öncesi seçmen listeleri de askıya alınmışken adres değişikliği nasıl yapılır? İkametgah değişikliği işlemi için gerekli belgeler nelerdir? 2019 adres değişikliği hakkında detaylı bilgiler...

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Nüfus Müdürlükleri, adres değişikliği yapmak isteyen binlerce vatandaşın akınına uğradı. Adres değişikliği işlemini yaparak eski ikametini yeni adresine taşıyacak olan vatandaşlar, bu işlemi tamamladığında yaşadıkları yerde erken seçimde oy kullanabilecek.

Adres değişikliği işlemi için 12 Mayıs 2018 tarihi son gün ve vatandaşlar bu güne kadar işlemlerini tamamlamalıdır. Adres değişikliği işlemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılmaktadır.

Seçime ve adres değişikliğinin biteceği tarihe kısa bir süre kala Nüfus Müdürlükleri'ne akın eden vatandaşlar için bir kolaylık sağlandı ve oluşan yoğunluk nedeniyle Nüfus Müdürlükleri'nin hafta sonu da açık olacağı belirtildi.

İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NEREDEN YAPILIR?

İkmatgah değiştirmek için bağlı olduğunuz Nüfus Müdürlüğüne başvurmalısınız. Adres değişikliği yapılırken beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmez. Ancak adres bildirimi yaptıktan sonra sizinle beraber yaşayanlar varsa onlarla da başvuruya gitmeniz gerekiyor. Yani boş bir adres için ikametgah bildirimi yapmak için tek başınıza gidebilirsiniz. Ancak sizden önce aynı adrese ikametgah başvurusunda bulunan varsa (eşiniz, anneniz vs.) onunla beraber Nüfus Müdürlüğüne başvurmalısınz.

Beyan edilen adres dolu ise adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası gibi belgeler istenir.

E-DEVLET İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

E Devlet'te giriş yaptıktan sonra E-Hizmetler bölümünden Nüfus Genel Müdürlüğünün alt sekmelerinden Adres Değişikliği Bildirimi, ikametgah değişikliği için kullanılabilir. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak nedeniyle bu hizmetten faydalanabilmeniz için kimlik doğrulaması yapmalısınız. Bu da mobil imza ya da elektronik imza ile oluyor. E Devlet genellikle ikamet belgesi almak için kullanılıyor.