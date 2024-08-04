Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti

        SADAT'ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 04.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret'in (SADAT) kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

        Tanrıverdi, 5 Ağustos Pazartesi ikindi namazından sonra Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Tanrıverdi, Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştı. Bu görevden Ocak 2020’de istifa etti.

        Bir dönem tartışmaların odağında olan SADAT ile CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında çeşitli polemikler yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu, partililerle birlikte SADAT'ın İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki genel merkezine gitmişti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada SADAT'ı 'paramiliter kuruluş' olarak tanımlamıştı.

        SADAT Yönetim Kurulu başkanı Melih Tanrıverdi de, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt vererek şirketin Türk Ticaret Kanunu'na tabi olarak faaliyetini sürdüren ticari bir şirket olduğunu kaydetmişti. Tanrıverdi, şirketin pek çok iftirayla karşı karşıya kaldığını söyleyerek, "Şirket ne bir paramiliter ordudur ne de milis gücü yetiştirir" ifadelerini kullanmıştı. Tanrıverdi, o dönem şirketin yaklaşan genel seçimlerle ilişkilendirilmesinin, seçim güvenliğine gölge düşürme gayretinden ibaret olduğunu da belirtmişti.

        ADNAN TANRIVERDİ KİMDİR?

        Konya'nın Akşehir ilçesinde 1944 yılında doğan Adnan Tanrıverdi, 1964 yılında Kara Harp Okuluna girdi. Çeşitli kademelerde görev yapan Tanrıverdi, 1976-1978 yıllarında Kara Harp Akademisinde öğrenim görerek 1978 yılında kurmay subay statüsünü kazandı. 1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitiren Tanrıverdi, 2'nci Piyade Tümen Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkan Vekilliği; Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği; Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekat Şube Müdürlükleri, Kurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

        1986-1988 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil savunma Teşkilat Başkanlığı, 1988-1990 yıllarında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1'inci ve 2'nci Daireleri'nde subay üyelik ve 1'inci Daire Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi. 1990 yılında 8inci Kolordu Topçu Alay Komutanlığı görevindeyken 30 Ağustos 1992 tarihinde tuğgeneralliğe yükseltildi.

        1992-1995 yılları arasında üç yıl 2inci Zırhlı Tugay Komutanlığı (Kartal), 1995-1996 yıllarında da Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında emekliye ayrıldı.

        Emekliye ayrıldıktan sonra, 1997-1998 yılları arasında bir yıl süre ile fahri olarak, Üsküdar FM Radyosu'nun genel koordinatörlük görevini yürüttü. 30 Mayıs 2004 tarihinde İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu'nda yer aldı. 28 Kasım 2004 ve 22 Kasım 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği'nin (ASDER) Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

        Tanrıverdi Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketini (SADAT) 28 Şubat 2012 tarihinde kurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından SADAT’ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'yi 17 Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Tanrıverdi, iyi derecede Fransızca biliyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adnan tanrıverdi
        #SADAT
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Habertürk Anasayfa