REKLAM advertisement1

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret'in (SADAT) kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

Tanrıverdi, 5 Ağustos Pazartesi ikindi namazından sonra Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Tanrıverdi, Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştı. Bu görevden Ocak 2020’de istifa etti.

Bir dönem tartışmaların odağında olan SADAT ile CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında çeşitli polemikler yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu, partililerle birlikte SADAT'ın İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki genel merkezine gitmişti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada SADAT'ı 'paramiliter kuruluş' olarak tanımlamıştı.

SADAT Yönetim Kurulu başkanı Melih Tanrıverdi de, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt vererek şirketin Türk Ticaret Kanunu'na tabi olarak faaliyetini sürdüren ticari bir şirket olduğunu kaydetmişti. Tanrıverdi, şirketin pek çok iftirayla karşı karşıya kaldığını söyleyerek, "Şirket ne bir paramiliter ordudur ne de milis gücü yetiştirir" ifadelerini kullanmıştı. Tanrıverdi, o dönem şirketin yaklaşan genel seçimlerle ilişkilendirilmesinin, seçim güvenliğine gölge düşürme gayretinden ibaret olduğunu da belirtmişti. ADNAN TANRIVERDİ KİMDİR? Konya'nın Akşehir ilçesinde 1944 yılında doğan Adnan Tanrıverdi, 1964 yılında Kara Harp Okuluna girdi. Çeşitli kademelerde görev yapan Tanrıverdi, 1976-1978 yıllarında Kara Harp Akademisinde öğrenim görerek 1978 yılında kurmay subay statüsünü kazandı. 1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitiren Tanrıverdi, 2'nci Piyade Tümen Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkan Vekilliği; Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği; Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekat Şube Müdürlükleri, Kurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

1986-1988 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil savunma Teşkilat Başkanlığı, 1988-1990 yıllarında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1'inci ve 2'nci Daireleri'nde subay üyelik ve 1'inci Daire Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi. 1990 yılında 8inci Kolordu Topçu Alay Komutanlığı görevindeyken 30 Ağustos 1992 tarihinde tuğgeneralliğe yükseltildi. 1992-1995 yılları arasında üç yıl 2inci Zırhlı Tugay Komutanlığı (Kartal), 1995-1996 yıllarında da Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında emekliye ayrıldı.

Emekliye ayrıldıktan sonra, 1997-1998 yılları arasında bir yıl süre ile fahri olarak, Üsküdar FM Radyosu'nun genel koordinatörlük görevini yürüttü. 30 Mayıs 2004 tarihinde İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu'nda yer aldı. 28 Kasım 2004 ve 22 Kasım 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği'nin (ASDER) Genel Başkanlığı görevini üstlendi. Tanrıverdi Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketini (SADAT) 28 Şubat 2012 tarihinde kurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından SADAT’ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'yi 17 Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Tanrıverdi, iyi derecede Fransızca biliyordu.