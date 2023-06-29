Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Adnan Polat'ın annesi Suna Polat hayatını kaybetti

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp, Suna Polat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Giriş: 29.06.2023 - 13:47 | Güncelleme: ABONE OL
Adnan Polat'ın annesi Suna Polat hayatını kaybetti
AA

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten Suna Polat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın değerli annesi Suna Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Suna Polat'ın naaşının yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İşte 2 yaşındaki Murat'ın ölümünde istenen cezalar!
İşte 2 yaşındaki Murat'ın ölümünde istenen cezalar!
Çocuklarını dilendirirken yakalanınca yapmadığı kalmadı!
Çocuklarını dilendirirken yakalanınca yapmadığı kalmadı!
Türk kahvesi işte bu yüzden küçük fincanda içiliyor!
Türk kahvesi işte bu yüzden küçük fincanda içiliyor!
Ortaya çıkan adacıklar eşsiz görüntüler oluşturdu
Ortaya çıkan adacıklar eşsiz görüntüler oluşturdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.