İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin soruşturmaya ilişkin delil ihtiva eden ek klasörlerde yer alan, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ile örgüt üyesi olduğu belirtilen bazı kadınların operasyondan kaçış anlarıyla ilgili fotoğraflar dikkati çekti.