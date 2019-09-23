23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmaya, Adnan Oktar ve 161 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşma, tutuklu sanık Aylin Atmaca’nın savunmasıyla sürüyor.
3 BİN 908 SAYFALIK İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 bin 908 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi mağdur, aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.
Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, suç örgütünün kurucu ve yöneticisi olan sanık Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.Aylin Atmaca
İddianamede, sanıklar hakkında istenen cezalar şöyle:
"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı mal varlığı bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."
ADNAN OKTAR'A 420 YILDAN 871 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
İddianamede, örgüt elebaşı olan Adnan Oktar hakkında ise "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek", ''Resmi belgeyi yok etmek'', ''Resmi belgede sahtecilik'', ''Nitelikli cinsel saldırı'', ''Çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''6136 "Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek", ''Eğitim öğretim hakkının engellenmesi", "Eziyet etme", "Şantaj", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Dolandırıcılık", "3628 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Hakaret", "Tehdit", "Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek", "Suçluyu kayırma" ve "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında ise sadece "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Diğer sanıkların ise benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.
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