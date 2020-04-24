Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah - beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Radyo Gol'e konuşan Dalgakıran şunları söyledi:

" Fikret Orman, 'Bu stadı öz kaynaklarımızla yapıyoruz' derdi, ben çıldırırdım! Senin öz kaynağın yok ki! Şu anda Beşiktaş'ın 5 kuruşu yok, mevcut maaş ödemeleri dahi geriden geliyor futbolculara. Ahmet Nur Çebi görev dağıtırken en baştan 'Bu görevler biz kurumsallaşmaya giderken sizin geçici üstlendiğiniz görevlerdir' dedi arkadaşlar da canla başla çalışıyor.

Beşiktaş 100 milyon euro'ya yakın para harcamış bunun 10 milyonunu gençlerimiz için stat yapmaya harcasak... Biz kaynaklarımızı hunharca kullandık şimdi yeniden başaracağız yeniden inşa edeceğiz.

Menajerler ellerinde menülerle aynı restorandaki garsonlar gibi bir oyuncu sunumu yapıyorlar bunu gördüm ben, yani katalogla geliyorlar. Gelir kaynağın çoksa bu yönüyle hareket edebilirsin ama bizim yapmamız gereken şey üretmek. Belki bu süreç Beşiktaş'a avantaj sağladı bu anlamda. Enkazın altında kalan tek takım Beşiktaş değil.

Koronavirüs ile birlikte bence futbolcu piyasası 3'te 1'ine düşecek. Adeta futbolcuların elinde esir olmuştu kulüpler. Kulüplerin gelirleri de yarı yarıya düşecek belki de... Öyle ya da böyle ekonomiyi döndürmek gerekiyor. Kulüp bu enkazın altında öyle bir bırakılmıştı ki biz yalnızdık ama şimdi hep birlikte tüm kulüplerle bu enkazın altındayız, kulüpler bu enkazın altından tek başına kalkamaz.

Geçen gün İlber Ortaylı Hoca ile sohbet ediyoruz Instagram canlı yayınında insanlar izlesin diye. Ama altına 'Talisca'yı alacak mısın?' diyorlar.

Başkanın ne zaman odasına girsem yanında tansiyon aletiyle görüyorum. Bu kadar takılma diyorum."